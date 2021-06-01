تويتر تبدأ إضافة إعلانات عبر Fleets

أعلنت منصة تويتر، عملاق التدوينات المصغرة، البدء في إضافة إعلانات بملء الشاشة إلى ميزة Fleets الخاصة بالمنصة.



وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن Fleets تم تقديمه في نوفمبر الماضي وهو نسخة من Instagram و Snap’s Stories وعلى ما يبدو ناجحًا بدرجة كافية لدرجة أن تويتر تريد الآن محاولة جني الأموال منه.



وقالت المنصة إن الإعلانات عبارة عن لوحات إعلانية بملء الشاشة للمعلنين.. وذلك عبر شراكة مع عدد من المعلنين.



ومن المتوقع أن تكون الإعلانات مرئية لمجموعة محدودة من المستخدمين الأمريكيين على نظامي تشغيل أندرويد و آي أو إس.



وأعلنت (تويتر) على حساب الدعم الخاص بها على المنصة في وقت أنها ستتيح للمستخدمين إضافة الملصقات والصور المتحركة ورموز Twemojis الجديدة إلى ميزة Fleets الشبيهة بالقصص، من خلال التطبيق نفسه.