الاتحاد الأوروبي ولندن وطوكيو يتحفظون بشأن رفع براءات الاختراع عن لقاحات كورونا

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قال ممثل عن منظمة التجارة العالمية، إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان لا يزالون على موقفهم المتحفظ بشأن اقتراح تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتم الترحيب بمقترحات لبدء مناقشات قائمة على النصوص للسماح بتعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات فيروس كورونا في اجتماع غير رسمي لمنظمة التجارة العالمية مخصص بشأن بحث حقوق الملكية الفكرية في الجانب التجاري.

وأضاف المسئول أن عددا من الدول الأعضاء "واصلت تأكيد تشككها بشأن صحة قرار البدء في المفاوضات وطلبت مزيدا من الوقت" لتحليل المقترحات التي قدمت بهذا الاتجاه، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

والدول التي أبدت هذه التحفظات هي دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان.

ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة على أي اتفاق ليتم العمل به.

وتقود جنوب إفريقيا والهند حملة لتعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية التي تحمي اللّقاحات المضادّة لفيروس كورونا، وذلك لكي تتمكّن دول العالم أجمع من إنتاج الجرعات التي تحتاج إليها لتطعيم شعبها.

وقدّم هذان البلدان اقتراحا منقّحا بهذا الاتّجاه، وقد حظي بدعم 63 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية.

وبالإضافة إلى تعليق العمل ببراءات اختراع اللّقاحات، يهدف الاقتراح لتوسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل العلاجات والاختبارات التشخيصية والأجهزة الطبيّة ومعدّات الحماية، وكذلك المواد والمكوّنات اللازمة لتصنيع اللقاحات.

وينصّ الاقتراح على تعليق حقوق الملكية الفكرية هذه لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ، يجوز في ختامها للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، إذا لزم الأمر، أن يمدّدها.