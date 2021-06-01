وفاة إيفلين السويسرية مؤسسة مدرسة الفخار في قرية تونس بالفيوم

توفت السيدة إيفلين السويسرية مؤسسة مدرسة الفخار والخزف بقرية تونس بمحافظة الفيوم، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ70 عاما، حيث تحولت القرية إلى مزار سياحي ويقام فيها مهرجان سنوي لعرض المنتجات والصناعات اليدوية من خزف وفخار

وكانت إيفلين قد اشترت قطعة أرض وبنت منزلًا وقررت العيش فيه مثل أهالي القرية، رغم عدم وجود مياه وكهرباء، وكانت تعتمد في إضاءة المنزل على لمبات السولار وعلى طلمبات المياه في الشرب، واستمرت حياتها هناك 10 سنين بدون مياه أو كهرباء.

وبعد 10 سنوات نظمت أول مهرجان للخزف في تونس، والذي لفت نظر المسئولين وبدأوا في توصيل المياه والكهرباء للقرية.

وبدأت إيفلين رحلتها بتأسيس مدرسة لتعليم الفخار والخزف، بعدما لفت انتباهها لعب أطفال القرية بالطين، فقررت وقتها استغلال طاقاتهم المهدرة، وكانت البداية لتحويل قرية تونس من ريفية إلى سياحية ومشاركتها في المهرجانات الدولية للخزف، وتنظيم مهرجان سنوي بالقرية يشارك فيه العديد من الفنانين التشكيليين من كافة الجنسيات.

ومن المقرر تشييع جثمان مؤسسة مدرسة الفخار غدا بمقابر القرية، بحسب تأكيد أهالي القرية تلبية لوصيتها قبل وفاتها.