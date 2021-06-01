 الدفاع الروسية توجه دعوات لنظيراتها في 119 دولة للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية توجه دعوات لنظيراتها في 119 دولة للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 4:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 4:01 م

وجهت وزارة الدفاع الروسية، دعوات إلى نحو 119 وزارة دفاع حول العالم، للمشاركة في مؤتمر موسكو التاسع للأمن العالمي، الذي سيعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو الجاري.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اجتماع عقد عبر الفيديو كونفرانس في مقر الوزارة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء: "تمت دعوة وزراء الدفاع لأكثر من 119 دولة، وأكثر من 150 خبيرا روسيا وأجنبيا"، مشيرا إلى أنه من المخطط مناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي والإقليمي، في أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط.

وعقدت النسخة الثامنة من المؤتمر، الذي يركز على القضايا المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين، في 23 أبريل 2019.

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