هجوم على وزير النقل الأوغندي يسفر عن مقتل ابنته وسائقه

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قتل مسلحون مجهولون ابنه وزير النقل الأوغندي كاتومبا وامالا وسائقه في هجوم استهدفه اليوم الثلاثاء.

وقالت فلافيا بيكواسو المتحدثة باسم الجيش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وامالا أصيب أيضا في الهجوم.

وأطلق مسلحون كانوا يستقلون دراجات نارية النار على سيارة الوزير بينما كانت لا تزال بجوار منزله في العاصمة كامبالا. ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وقالت بيكواسو إن وامالا، الذي كان قائدا بالجيش، يتلقى العلاج حاليا في أحد المستشفيات بكمبالا، ويخضع لحماية الشرطة.

وقال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على تويتر إن الشرطة توصلت بالفعل إلى أول الأدلة التي تقود إلى هوية منفذي الهجوم.