عرض فيلم «هذه ليلتي» ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان «رؤى» للفيلم القصير 5 يونيو

يعرض الفيلم الروائي القصير (هذه ليلتي)، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير (رؤى)، والتي تقام "أونلاين" في الفترة من 2 يونيو إلى 10 يونيو المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويقدم الفيلم - الذي سيعرض 5 يونيو - ضمن قائمة الأفلام القصيرة المشاركة في المسابقة الرسمية بالمهرجان، وقد سبق وحظى الفيلم بالمشاركة في عدة مهرجانات عربية ودولية، وحصل على جوائز كثيرة كانت أبرزها الجائزة الذهبية من مهرجان "جنيف الدولي للأفلام الشرقية" بسويسرا.

"هذه ليلتي" فيلم روائي قصير تدور أحداثه حول رحلة قصيرة لسيدة فقيرة تصطحب طفلها الصغير المصاب بمتلازمة داون، حيث انتقلت به من منطقتها الشعبية إلى أحد الأحياء الراقية لشراء آيس كريم والاستمتاع باليوم، لكن يواجهها معاناة لم تكن متوقعة من تنمر وعنف، ومع هذا تصر الأم على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

الفيلم من إخراج يوسف نعمان، وسيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن بطولة النجوم ناهد السباعي وشريف الدسوقي والطفل عمرو حسام.