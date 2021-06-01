البابا تواضروس يطالب وزارة التعليم بإدخال مسار العائلة المقدسة في مناهجها

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مسار العائلة المقدسة أمر مشابه لموكب المومياوات الملكية، موضحًا أنه يستطيع أن يقدم صورة مصر للعالم كله.



وأضاف البابا تواضروس، خلال احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، مساء الثلاثاء، أن المسار يستطيع مخاطبة العالم الغربي بلغته، وكيفية اهتمام مصر بهذا الأثر الروحي والتاريخي والثقافي والممتع.



وذكر أن المسار يسمح بنيل العديد من البركات، متابعًا: «بركة زيارة العائلة المقدسة بركة حقيقية وليست كلاما، ومصر خرجت مرفوعة الرأس في العديد من المواقف التي تعرضت لها سابقًا».



وأشار إلى أن البعض توقع عدم خروج مصر من السنة المظلمة التي تعرضت لها قبل سنوات عدة، معلقًا: «مصر تقدست والتاريخ تقدس وجغرافية الدولة تقدست بالكامل».



وطالب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزارة التربية والتعليم بإدخال مسار العائلة المقدسة في مناهجها؛ لأنه مسار فخر لكل مصري.