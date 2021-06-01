 الدبيبة يؤكد دور فرنسا لتوحيد الجهود الدولية لإنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا - بوابة الشروق
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الدبيبة يؤكد دور فرنسا لتوحيد الجهود الدولية لإنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 6:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 6:10 م

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الدور المهم لفرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية وإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد.

وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الثلاثاء بباريس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.

وتم - خلال اللقاء - مناقشة الاجتماع التنسيق المشترك بشأن مؤتمر "برلين 2"، وكذلك جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا.

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