ارتفاع طفيف في معدل الإصابة بكورونا بألمانيا لأول مرة منذ 3 أسابيع

ارتفع معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا في ألمانيا لأول مرة على نحو طفيف منذ ثلاثة أسابيع.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء أن معدل الإصابة بين كل مئة نسمة في غضون سبعة أيام بلغ 35.2 إصابة، مقابل 35.1 إصابة أمس الاثنين.

وكان آخر ارتفاع في معدل الإصابة تم تسجيله في الفترة من التاسع حتى العاشر من مايو الماضي، وأخذ المعدل في التراجع على نحو مستمر منذ ذلك الحين.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ألفا و785 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الثلاثاء الماضي ألفا و911 إصابة.

وسجل المعهد 153 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 33 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و682 ألفا 911 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 88 ألفا و595 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و498 ألفا و800 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الاثنين 0.76، ما يعني أن كل 100 مصاب قد ينقلون العدوى إلى 76 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.