أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعيينه مدربا لريال مدريد

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كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لريال مدريد، عن أسباب رحيله عن إيفرتون الإيطالي من أجل تولي تدريب الملكي.

وأعلن الريال مساء اليوم الثلاثاء، عن تعيين أنشيلوتي لتولي تدريب الفريق خلفا الفرنسي زين الدين زيدان.

وكتب أنشيلوتي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أود أن أشكر إيفرتون واللاعبين والمشجعين لإعطائي الفرصة لإدارة هذا النادي الرائع والتاريخي" .

وأضاف:"قررت الرحيل لأن لدي تحدٍ جديد مع فريق كان دائمًا في قلبي (ريال مدريد)".

وأكمل:"أغادر آخذًا معي كل اللحظات الرائعة التي عشناها معًا وأتمنى للنادي (إيفرتون) والمشجعين كل التوفيق".

يذكر أن الريال وقع عقدا مع أنشيلوتي لمدة ثلاث سنوات وتحديدا حتى صيف يونيو من عام 2024.