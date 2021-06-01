وزير الخارجية السعودي: زيارة ولي العهد الكويتي تهدف لتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين

قال الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتى للمملكة السعودية، من المتوقع أن تحقق العديد من الآثار الإيجابية بتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين.

وأوضح بن فرحان - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية - أن تعزيز العلاقات السعودية الكويتية يأتي من خلال ارتفاع مستوى التنسيق بين القيادتين في البلدين بشأن القضايا السياسية على مستوى المنطقة، إضافة إلى التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما ويدعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا التنسيق حيال التهديدات الإيرانية في المنطقة مع الإدارة الأمريكية واستمرار فرض العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة على إيران.

وأضاف أن الجانبين السعودي والكويتي يطمحان إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تظهر الإحصائيات الرسمية بأن حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2019م بلغ حوالي 8,39 مليار ريال، كما بلغت صادرات المملكة إلى دولة الكويت حوالي 7,83 مليار ريال، والواردات حوالي 1,56 مليار ريال, مؤكدا أن البلدين يعملان سويًا على القيام بتفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي الكويتي وذلك بعقد الاجتماع الأول خلال أقرب فرصة ممكنة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى دور الكويت في العمل مع السعودية لتحقيق أهداف مبادرة ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، المعروفة باسم "الشرق الأوسط الأخضر" ودعمها للمبادرة على المستوى الرسمي، إضافة للأصداء الإيجابية على المستوي الشعبي في دولة الكويت.