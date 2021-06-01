أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة تحت عنوان: "اختار صحتك.. اختار حياتك"؛ لتوعية الأطفال والشباب بالآثار السلبية للتدخين، وذلك بمراكز الشباب والرياضة وبعض القرى بالمحافظات المختلفة ضمن مبادرة "قرية بلا إدمان"، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.



وفي هذا التقرير تستعرض «الشروق»، مجموعة من المعلومات حول أضرار التدخين على الصحة العامة، وذلك وفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي" والذي كشف أن التدخين يدمر كل أعضاء الجسم تقريبًا.



• كيف يؤثر التدخين على الصحة؟



في كل عام يموت أكثر من 480.000 شخص في الولايات المتحدة؛ بسبب أمراض مرتبطة بالتبغ، أي حوالي 1 من كل 5 حالات وفاة، وذلك وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.



وذكرت جمعية السرطان الأمريكية، أن التدخين يقصر العمر بحوالي 12 عامًا للذكور و11 عامًا عند الإناث، ويؤثر التدخين على أجزاء مختلفة من الجسم.. مثل:



• المخ

يمكن أن يزيد التدخين من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 2 - 4 مرات، وقد تتسبب السكتات الدماغية في تلف الدماغ والموت، وذلك من خلال تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، والذي يحدث عندما يضعف جدار الوعاء الدموي ينتج عنه انتفاخ، إذ يمكن أن ينفجر هذا الانتفاخ ويسبب نزيفًا تحت العنكبوتية، مما قد يؤدي إلى سكتة دماغية.



• القلب

تزيد المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ من فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يتسبب التدخين في تصلب الشرايين، وتراكم اللويحات في الدم وتلتصق بجدران الشرايين، مما يجعلها أضيق ويقلل ذلك من تدفق الدم ويزيد من خطر تجلط الدم.



كما يؤدي التدخين إلى إتلاف الأوعية الدموية، مما يجعلها أكثر سمكًا وضيقًا، ويزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.



•ال عظام

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة "NIH"، يقلل التدخين من كثافة العظام، مما يجعل العظام أضعف وأكثر هشاشة، ويمكن أن يؤدي التدخين إلى إعاقة التئام العظام بعد الكسر، إذ يجد الباحثون صعوبة في تحديد ما إذا كان هذا تأثيرًا مباشرًا للتدخين، أو بسبب عوامل خطر أخرى منتشرة في الأشخاص الذين يدخنون، والتي تشمل هذه انخفاض وزن الجسم وممارسة تمارين بدنية أقل.



• جهاز المناعة

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، فإن التدخين يقلل من وظيفة المناعة ويسبب التهابًا في الجسم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك:



- مرض كرون

- التهاب المفصل الروماتويدي

- التهاب القولون التقرحي

- الذئبة الحمامية الجهازية

- مرض السكري من النوع 2.



• الرئتان

ربما تكون الرئتان العضو الأكثر وضوحًا الذي يؤثر عليه التدخين، وغالبًا ما يستغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن يلاحظ الشخص أي أعراض لأمراض الرئة المرتبطة بالتدخين، حيث يعني هذا أن الأشخاص قد لا يتلقون تشخيصًا حتى يتقدم المرض تمامًا.

ويمكن أن يؤثر التدخين على الرئتين بعدة طرق، أهمها تدمير المسالك الهوائية المعروفة باسم الحويصلات الهوائية في الرئتين.



• الفم

يمكن أن يكون للتدخين تأثيرات عديدة على صحة الفم، وقد يتسبب في:

- رائحة الفم الكريهة او رائحة الفم الكريهة

- الأسنان الملون

- فم جاف

• انخفاض حاسة التذوق



يتسبب التدخين في تهيج أنسجة اللثة، إذ ذكرت جمعية طب الأسنان الأمريكية "ADA" أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة، والتي يمكن أن تزيد من رائحة الفم الكريهة.



• التكاثر

يمكن أن يؤثر التدخين على الجهاز التناسلي والخصوبة، حيث يمكن للإناث المدخنات أن يواجهن صعوبة أكبر في الحمل.

ومن جانب آخر يمكن أن يسبب التدخين الضعف الجنسي للرجال، وذلك عن طريق إتلاف الأوعية الدموية في القضيب، حيث يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تلف الحيوانات المنوية والتأثير على عدد الحيوانات المنوية.



كما يزيد التدخين أثناء الحمل من عدد من المخاطر التي يتعرض لها الطفل.. بما في ذلك:

- الولادة المبكرة

- فقدان الحمل

- انخفاض الوزن عند الولادة

- متلازمة موت الرضع المفاجئ



• البشرة

يقلل التدخين من كمية الأكسجين التي يمكن أن تصل إلى الجلد، مما يؤدي ذلك إلى تسريع عملية الشيخوخة ويمكن أن يجعل البشرة تبدو باهتة أو رمادية اللون، وتجاعيد الوجه وخاصة حول الشفتين، وجفون منتفخة، ولون الجلد غير المتكافئ، وجلد جاف وخشن، واصفرار مؤقت للأصابع والأظافر.



• التدخين وخطر الإصابة بالسرطان

يزيد التدخين من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، ووفقًا للمعهد الوطني للسرطان يحتوي دخان التبغ على حوالي 7000 مادة كيميائية، منها 69 مادة كيميائية على الأقل يمكن أن تسبب السرطان.



وتشير الأرقام الصادرة عن جمعية السرطان الأمريكية، إلى أن التدخين يسبب حوالي 30 ٪ من جميع وفيات السرطان في الولايات المتحدة، و80٪ من جميع وفيات سرطان الرئة.



ويُعد التدخين عامل خطر للإصابة بأنواع السرطان التالية:

- الفم

- الحنجرة

- البلعوم أو الحلق

- المرئ.. الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة

- الكلى

- عنق الرحم

- الكبد

- المثانة

- البنكرياس

- المعدة

- القولون

- اللوكيميا النخاعية