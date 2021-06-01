التنظيم والإدارة يستقبل وفدا عراقيا للاطلاع على تجربة مصر في الإصلاح الإداري

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفدا من مجلس الخدمة العامة الاتحادي بدولة العراق برئاسة، محمود محمد عبد التميمي رئيس المجلس، للاطلاع على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري وخاصة فيما يتعلق بالتعيين واختيار الداخلين الجدد للجهاز الإداري للدولة.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة، التي تستمر 4 أيام، عرضا تفصيليا من رئيس وقيادات الجهاز، حول آليات إصلاح الجهاز الإداري للدولة، كما سيزور الوفد مركز تقييم القدرات والمسابقات، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تفقد أعمال تدريب الموظفين المرشحين المنتقلين للعاصمة الإدارية.

ويضم الوفد عددا من القيادات وهم ارام صباح عثمان مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية، فراس على محمد صادق مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، عباس رشدي عبدالحميد مدير مركز تقنيات المعلومات والاتصالات، أحمد حسن عبدالحسين مدير قسم إدارة الموارد البشرية، محمد ليث محمد فاضل مسئول شعبة المتابعة وتقييم الأداء، دكتور زياد صباح عابر استاذ مساعد، على جليل اسماعيل ملاحظ.