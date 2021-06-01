رئيس الحكومة التونسية يدعو شركة إيني الإيطالية إلى توسيع أنشطتها في تونس

دعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي شركة "إيني" الإيطالية إلى توسيع أنشطتها في تونس، مجددا ثقته في ذات الشركة والتي كانت أول شركة أجنبية تستثمر في تونس في مجال المحروقات وتوفر 25 بالمائة من الإنتاج الوطني للمحروقات، معتبرا أن دور الحكومة هو تذليل الصعوبات أمام كل الشركات التي تريد الاستثمار في تونس في كل القطاعات وخاصة في القطاع الطاقي لاسيما وأن تونس تهدف إلى إنجاح الانتقال الطاقي.

جاء ذلك خلال لقاء المشيشي اليوم " الثلاثاء" مع وفد رفيع المستوى عن شركة "إيني" وذلك بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، وسفير إيطاليا بتونس لورنزو فنارا.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية صدر اليوم أن اللقاء تناول ظروف عمل شركة "إيني" في تونس في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقات المتجددة وقطاع المحروقات.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل الظروف لتسهيل عمل شركة "إيني" الإيطالية في تونس، وكذلك الشركات الأخرى والتي تنوي الاستثمار في تونس.