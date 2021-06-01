محافظ الأقصر يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، صباح الثلاثاء، عدد من مدارس مدينة الأقصر، لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، والتي تستمر في خلال الفترة من 1 حتى 7 يونيو، حيث يؤدى 18266 طالبا وطالبة الامتحانات في 146 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد لجان مدارس الأقصر الإعدادية بنات، والأقصر الجديدة بنات، والأقباط الإعدادية بنين، حيث تابع محافظ الأقصر، انتظام العملية الامتحانية، وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

واطمئن محافظ الأقصر، خلال الجولة على تطبيق التعليمات وكافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الجميع، كما استمع إلى شرح من الدكتور أحمد محمد الخضري مدير الشئون الطبية بالتأمين الصحي بالأقصر، حول الإجراءات الصحية المتبعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة الحالة الصحية لكافة عناصر عملية الامتحانات من طلاب ومعلمين وإداريين ومشرفين وكافة المشاركين في إدارة أعمال الامتحانات.

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من سكرتير مساعد المحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الدكتور محمد السيد، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.