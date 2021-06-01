 بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة على طريق سريع في لوس أنجلوس - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يونيو 2021 2:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة على طريق سريع في لوس أنجلوس

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 1:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 1:31 م

عرضت فضائية «العربية»، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد أزمة مرورية وقعت على طريق سريع في لوس أنجلوس؛ وذلك بسبب هبوط اضطراري لطائرة.

ولم يتسبب هبوط الطائرة على الطريق السريع في أي إصابات، ولكنه تسبب في حدوث ازدحام كبير وتكدس للسيارات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك