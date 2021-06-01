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عرضت فضائية «العربية»، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد أزمة مرورية وقعت على طريق سريع في لوس أنجلوس؛ وذلك بسبب هبوط اضطراري لطائرة.
ولم يتسبب هبوط الطائرة على الطريق السريع في أي إصابات، ولكنه تسبب في حدوث ازدحام كبير وتكدس للسيارات.