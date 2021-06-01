سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «العربية»، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد أزمة مرورية وقعت على طريق سريع في لوس أنجلوس؛ وذلك بسبب هبوط اضطراري لطائرة.

ولم يتسبب هبوط الطائرة على الطريق السريع في أي إصابات، ولكنه تسبب في حدوث ازدحام كبير وتكدس للسيارات.