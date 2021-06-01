حديقة حيوان الجيزة: بدء التشغيل التجريبي لمشروع البدالات النهرية

بدأت حديقة الحيوان بالجيزة، التشغيل التجريبي لمشروع البدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة، وتضفي نوعًا من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

وتتضمن البدلات النهرية، مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، إضافة إلى تزويد كل بدال من البدالات بمسدسات "مياه" لإضفاء نوع من الترفيه على الأطفال.

يذكر أن داخل منطقة البدلات النهرية مجموعة من الغطاسين المدربين لحماية الأطفال، فضلًا عن توفير جواكت أمان للأطفال، مما يضفي جانب من الحماية والأمان.

ووجه وزير الزراعة السيد القصير، بضرورة تنوع وزيادة الأنشطة الترفيهية داخل حديقة الحيوان، حيث تم عمل مشروع بدالات مائية لاستغلال المسطحات المائية والبحيرات بعد تبطينها وتنقية المياه بها لإدخال مزيد من البهجة لزائري الحديقة، وذلك بعد إنشاء مدينة ملاهي الأطفال وحديقة الحيوانات الأليفة للأطفال وسينما الأطفال.