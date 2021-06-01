 تعليم الوادى الجديد ثاني الجمهورية في مسابقات الشتاء للتربية الموسيقية - بوابة الشروق
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تعليم الوادى الجديد ثاني الجمهورية في مسابقات الشتاء للتربية الموسيقية

تعليم الوادى الجديد
تعليم الوادى الجديد
عمرو بحر:
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 7:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 7:14 م
أعلن جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، فوز مدرسة الراشدة الابتدائية بإدارة الداخلة التعليمية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، بمسابقة الشتاء للتربية الموسيقية في الفنون البيئية، العام الدراسى 2020 - 2021.

وقال حسن، إن ذلك جاء بالتعاون مع توجيه التربية الموسيقية، من خلال استعراض مقدم من المدرسة حول المناطق الأثرية السياحية على أرض الوادى الجديد.

ووجه وكيل التعليم، تهنئته لجميع القائمين على العمل، وهم توجيه التربية الموسيقية، وإدارة الداخلة التعليمية، وفريق العمل بمدرسة الراشدة الابتدائية.

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