 تايلاند: تلقي جرعات أسترازينيكا وبدء التطعيم في المواعيد المحددة - بوابة الشروق
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تايلاند: تلقي جرعات أسترازينيكا وبدء التطعيم في المواعيد المحددة

بانكوك - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:11 ص

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الثلاثاء، إن استلام الجرعات الخاصة بلقاح "أسترازينيكا"، سيتم في الموعد المحدد، وسيسمح لتايلاند بالبدء في حملة التطعيم بالبلاد في السابع من يونيو الجاري، كما هو مقرر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن أنوتين القول إنه من المتوقع أن يتم استلام 6 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، على مدار الشهر الجاري.

وتتوقع الحكومة أن تقوم قريبا بتقديم طلب من أجل الحصول على لقاحات من شركة "فايزر"، ليستخدم بصورة أساسية للفئة العمرية التي تتراوح بين 12 و18 عاما.

ومن المتوقع تلقي ما يصل إلى 20 مليون جرعة من شركة "فايزر" في النصف الثاني من عام 2021.


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