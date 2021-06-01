تدريبات عسكرية استراتيجية روسية في القطب الشمالي الخريف المقبل

أعلن أسطول الشمال الروسي، عن إجراء تدريبات عسكرية استراتيجية بمنطقة القطب الشمالي في الخريف المقبل.

وأفاد بيان للمكتب الصحفي للأسطول، اليوم الثلاثاء، بأن هذه التدريبات ستكون بمثابة الاختبار الرئيس لاستعداد القوات ومختلف التشكيلات الاستراتيجية المشتركة لأداء المهام الموكلة إليها.

وأضاف البيان: "إنه من المنتظر إجراء سلسلة من التدريبات متعددة الأنواع لضمان سلامة طريق بحر الشمال"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقوم مجموعة سفن الأسطول الشمالي هذا العام بالاشتراك مع مشاة البحرية بالعديد من عمليات الإنزال في الجزر والساحل القاري للمنطقة القطبية الشمالية الروسية.