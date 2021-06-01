مقتل شخص في مظاهرة رفضا للتجنيد الإجباري في منبج السورية الخاضعة لقسد

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرين في مظاهرة خرجت في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، رفضا للتجنيد الإجباري من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال مصدر في منبج في تصريح لـ(د.ب.أ) قائلا: "خرجت مظاهرة سلمية في قرية الهدهود 6 كم شمال شرق مدينة منبج، مطالبين بإيقاف التجنيد الإجباري، حيث قام عناصر من قوى الأمن الداخلي يرتدون ملابس مدنية تقلهم سيارة عسكرية وقامت باطلاق نار على المتظاهرين، ما أدى لمقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة".

وأضاف المصدر أن مدينة منبج وريفها شهدت اليوم إضرابا عاما ضد التجنيد الإجباري الذي تقوم به قوات قسد.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مدينة منبج بريف حلب الشرقي غرب الفرات.