منع تنظيم مظاهرة بالقرب من ميدان تقسيم باسطنبول بسبب قواعد مكافحة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جرى اليوم الاثنين، إبلاغ منظمي مظاهرة في اسطنبول لإحياء ذكرى الاحتجاجات المناهضة للحكومة بأن مثل هذه الفعاليات محظورة في الوقت الراهن بسبب قواعد مكافحة كورونا.

وكان المنظمون يأملون في تنظيم المظاهرة بالقرب من ميدان تقسيم بمناسبة مرور ثمان سنوات على احتجاجات حديقة جيزي.

يذكر أن في ذاك الوقت تحولت مظاهرة ضد خطط للتطوير العقاري في واحدة من المساحات الخضراء القليلة بالمدينة إلى احتجاجات كبرى ضد الحكومة استمرت أياما وفي نهاية المطاف تمكنت قوات الأمن من إخمادها، وأسفرت المصادمات عن سقوط عدة جرحى وعدد قليل من القتلى.

ويأتي حظر المظاهرة رغم حقيقة افتتاح مسجد قريب بحضور مئات المشاركين قبل أيام فقط، ولم يتم إعطاء تفسير لذلك.

وحضر الرئيس رجب طيب أردوغان مراسم افتتاح المسجد القريب.