- مسألة التسوية النهائية للقضية الفلسطينية تعتبر بمثابة نقطة جوهرية لمصر

حذر عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة «الشروق»، من خطورة استمرار الصراع العربي الإسرائيلي وتأثيره على الاستقرار في المنطقة.

وقال حسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الثلاثاء، إن استمرار الصراع العربي الإسرائيلي هو أكبر مغزي للطرف والعنف والإرهاب في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الصراع يعطي الإرهابيين فرصة كبير للاستمرار في جرائمهم.

وأضاف أن مسألة التسوية النهائية تعتبر بمثابة نقطة جوهرية لمصر، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف العربية مثل الأردن، من أجل الوصول إلى حل نهائي.

وأوضح أن هناك متغير هام جدًا شهدته القضية الفلسطينية، وهو محاولة تصفيتها خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه على الرغم من انحياز الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن للجانب الإسرائيلي، إلا أن موقفها أفضل قليلًا من الإدارة السابقة.

