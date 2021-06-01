نيوزيلندا توفر دعما ماديا لمزارعين تضرروا من الفيضانات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت نيوزيلندا أن الفيضانات في جزيرة "ساوث أيلاند" هي "حدث ضار"، في خطوة تطلق العنان لدعم المزارعين.

وتعرضت منطقة كانتربري لفيضانات واسعة النطاق ليل الأحد تسببت في أضرار كبيرة للممتلكات والطرق.

وأعلن وزير الزراعة النيوزيلندى داميان اوكونور اليوم الثلاثاء أن حوالى 500 ألف دولار نيوزيلندي (364 ألفا و245 دولار أمريكي) ستكون متاحة لاتخاذ إجراءات بشأن التعافي من آثار الفيضانات .

وقال أوكونور: "سيساعد التمويل على تسريع تعافي الشركات الزراعية، ويشمل دعم المشورة التقنية المتخصصة".

وأوضح أوكونور أن ضمان حصول المزارعين على ما يكفي من الأعلاف لحيواناتهم هو أولوية بالنسبة للسلطات.

وتسببت الفيضانات في تقسيم ساوث أيلاند إلى قسمين حيث تم إغلاق الطريق السريع الرئيسى بسبب الأضرار .

وتفقدت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن المنطقة جوا اليوم الثلاثاء وقالت إن إعادة خطوط النقل هي الأولوية الرئيسية حاليا .