عمرو موسى عن سد النهضة: تهديد مصالحنا الأساسية يتبعه المزيد من التصعيد المصري

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن العلاقة مع إثيوبيا كانت دائما طيبة، مستشهدًا بالعلاقات الكنسية، محذرا من التعنت الذي يمكن أن يؤدي إلى إثارة الرأي العام بالمنطقة كلها.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن مصر وإثيوبيا عليهما العمل سويا لإعادة علاقتهما إلى سابق عهدها.

وتابع: «التعنت مع مصالحنا الأساسية؛ سيتبعه تعنت من جانبنا بشأن مصالح الآخرين الأساسية»، حسب تعبيره.

وأوضح أن إثيوبيا تعتدي على حق الحياة لدى المصريين، مستكملا: «الأفضل ألا نتعاند.. واستمرار العناد في إثيوبيا سيتبعه المثل منا، وهذا ما أجده في التصريحات الرسمية المصرية على أرفع مستوى».