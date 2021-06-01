 تموين سفاجا تشن حملات على المخابز والأسواق لضبط المخالفين - بوابة الشروق
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تموين سفاجا تشن حملات على المخابز والأسواق لضبط المخالفين

تموين سفاجا تشن حملات على المخابز والأسواق لضبط المخالفين
تموين سفاجا تشن حملات على المخابز والأسواق لضبط المخالفين
كمال رشاد:
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 5:50 م
تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، حملات إدارة تموين سفاجا بمشاركة الوحدة المحلية للمدينة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وقالت المغربي إن إدارة تموين سفاجا برئاسة فوزي دنقي، شنت حملات على عدد كبير من مخابز المدينة، لرصد المخالفات ومتابعة السلع التموينية والمواد الغذائية والمرور على المخابز البلدية والأسواق للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من المنتجات.

ولفتت رئيس المدينة إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتشديد الرقابة على جميع القطاعات الخدمية مع تكثيف الحملات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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