أسعار النفط تتخطى 70 دولارًا للبرميل قبيل اجتماع أوبك بلاس

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بأكثر من 1% ليتخطى برنت مستوى مقاومة مهم عند 70 دولارا للبرميل، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ اليوم.

وارتفعت الأسعار بدفع من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في أميريكا، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وكذلك من بيانات صينية أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام في مايو.

وزادت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس 1.4% إلى 70.34 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 2.2% إلى 67.80 دولار للبرميل.

قال محللون من آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة بحثية اليوم، وفقا لوكالة رويترز: "في حين تثور مخاوف بشأن زيادة قيود كوفيد-19 في أنحاء آسيا، فإن تركيز السوق منصب أكثر فيما يبدو على زيادة الطلب من الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا".

وذكر مصدر أن دول أوبك+، سيلتزمون عن الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجيا في اجتماع اليوم الثلاثاء، بينما يوازن المنتجون بين توقعات بحدوث انتعاش في الطلب وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.

وقرر تجمع أوبك+ في أبريل زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو إلى يوليو، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس: "نعتقد بأن السوق ستتمكن من استيعاب المعروض الإضافي، لذلك نتوقع أن يؤكد التجمع (أوبك+) على أنه سيزيد الإنتاج مثلما هو مقرر خلال الشهرين المقبلين".

وقالت 3 مصادر في أوبك لرويترز إن من المرجح أن تلتزم أوبك+ بالوتيرة الحالية للتخفيف التدريجي لقيود الإمدادات النفطية في اجتماع اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يوازن فيه المنتجون توقعاتهم بتعافي الطلب مقابل زيادة محتملة في إمدادات إيران.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات.

وأضاف في بيان "نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف".

قالت مصادر في أوبك+ إن خبراء المجموعة أكدوا توقعات سابقة لقفزة كبيرة بواقع ستة ملايين برميل يوميا في الطلب على النفط في 2021 مع تعافي العالم من جائحة كوفيد-19.

وقالت مصادر أوبك+ إنها لا تتوقع أن تتخذ المجموعة قرارا بشأن سياسة الإنتاج لما بعد يوليو لأن توقعات الإمدادات الإيرانية غير واضحة. ومن المقرر عقد اجتماع آخر لمنظمة أوبك في 24 يونيو.