إقبال على مصيف بلطيم وتدريب المنقذين وتخصيص مشايات لكبار السن وذوى الهمم

يشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً من المواطنين للتمتع بشواطئ المصيف الستة، وسط تباعد بين المتواجدين على شواطئ المصيف الستة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، هروباً من حرارة الشمس.

كما شهد المصيف دورة تدريبية للمنقذين والغواصين عن كيفية إنقاذ المصطافين الذين يتعرضون للغرق، والإسعافات الأولية التى تُقدم لهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتور صفوت زيتون من اتحاد الغوص، مشرف على الإنقاذ، بحضور 30 غواصاً ومنقذاً إضافة لعدد من المشرفين الذين يتواجدون بشواطئ المصيف، وجارى الاستعانة بعدد كبير آخر من المنقذين والمشرفين.

وقال العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم الشيخ: تم عمل مشايات للمشاة، وأخرى خاصة لكبار السن، وذوى الهمم والأطفال المؤدية إلى الشاطئ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.

وأضاف عبدالقوى، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ شدد على متابعة الأبراج الخاصة بالمنقذين بجميع الشواطئ بالمدينة بداية من شاطئ المعسكرات غرباً، وشواطئ الفنار النرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز شرقا وتوزيع رجال الإنقاذ بجميع شواطئ المدينة للحفاظ على أمن وأرواح المصطافين من الغرق.