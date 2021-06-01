انطلاق فعاليات مهرجان «رؤى» غدا بمشاركة 123 فيلما قصيرا

يبدأ مهرجان القاهرة للفيلم القصير (رؤى) فعاليات دورته الرابعة "أونلاين" عبر المنصة الإلكترونية للمهرجان اعتبارا من غد الأربعاء، وتستمر حتى 10 يونيو الجاري، برئاسة مالك خوري.

يشارك في هذه الدورة من المهرجان 123 فيلما قصيرا، من بينها 50 فيلما يتنافس على الجوائز، وسوف تقوم إدارة المهرجان بعرض هذه الأفلام من خلال لينك خاص سيطرح على منصة المهرجان بشكل يومي حتى ختام المهرجان.

وتشهد فعاليات اليوم الأول من المهرجان التي تبدأ غدا، الاحتفاء بذكرى الناقد السينمائي والمخرج الراحل سامي السلاموني، بعرض 3 أفلام تعد من أبرز أعماله وهي "كاوبوي" و"اللحظة" وفيلم"الصباح"، الذي نال عنه جائزة أفضل إخراج، بالإضافة لفيلم قصير يتضمن سيرته الفنية وأعماله بشكل عام سيتم عرضه في ختام المهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان (رؤى) كان من المقرر إقامة فعاليات دورته الرابعة في شهر مارس الماضي، بمقرالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لكن تم تأجيلة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بحظر إقامة المهرجانات والفعاليات الكبرى بسبب تداعيات فيروس كورونا.