دراسة: إغلاق المدارس في إنجلترا ألحق أضرارًا بالغة بالصحة العقلية للأمهات

توصلت دراسة بريطانية إلى أن إغلاق المدارس في إنجلترا أثناء جائحة كورونا ألحق أضرارًا بالغة بالصحة العقلية للأمهات، لكن لم يكن له تأثير على الآباء.

وقالت صحيفة (الجارديان) اليوم الإثنين، إن الدراسة التي قام به أكاديميون من جامعات إسكس وسري وبرمنجهام وجدت أن قيام الأمهات برعاية الأطفال والتعليم في المنزل إضافة إلى وظائفهن أدى إلى شعور المزيد منهن بالاكتئاب ومشاكل النوم ورؤية أنفسهن على أن لا قيمة لهن.

وأفادت الدراسة بأن الجائحة ذاتها أدت إلى زيادة مشاكل الصحة العقلية بين الآباء بشكل عام. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الأمهات يتحملن العبء الأكبر بينما كان الآباء بالكاد يتأثرون.