التيار الصدري: مصرون على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بالعراق

أكد نصار الربيعي، رئيس الهيئة السياسية العراقية للتيار الصدري، إصرار التيار على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها.

وقال الربيعي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الثلاثاء: "نحن مصرون على بناء دولة عراقية تتمتع باستقلالية القرار السياسي وتقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يوجد تدخل خارجي إن لم يكن له موطئ قدم داخل العراق.

وأضاف: "نحن مصرون على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، وأي تأجيل سيفقد الانتخابات صفتها كمبكرة، وهذا يعد عدم وفاء لدماء الشهداء ولدعوات الاصلاح ومحاربة الفساد، لافتا إلى أن العراق بلد تشكل وتكون عبر التاريخ، وفيه تنوع ديني وإثني ومذهبي".