كيف كانت أحوال مصر الاقتصادية في فترة رحلة العائلة المقدسة؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، اليوم الثلاثاء، بذكرى زيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

وتنشر "الشروق" سطورا من الكتاب الرسمي الذي اعتمدته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الرحلة، وهو كتاب "رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر"، الذي أعده الدكتور إسحق إبراهيم عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، والصادر عن دار نشر أنباء روسيا "المؤسسة المصرية للثقافة والعلوم".

ويوضح الدكتور عجبان، أن الأحوال الاقتصادية في مصر وقت زيارة العائلة المقدسة كانت متدهورة، مضيفًا: "في ظل حكم البطالمة المتأخرين لمصر، أصيب اقتصادها بالتدهور، وقد أًغرقت الإسكندرية بكميات كبيرة من عملة الأربع دراخمات الفضية المنخفضة القيمة، والتي كانت قيمتها في حالة تذبذب مستمر أمام العملة النحاسية".

وأضاف: "قد أوقف أغسطس قيصر إصدار الدراخمات وضرب فقط كميات محدودة من العملة النحاسية ربما بغرض تثبيت سعر تغيير العملة".

ويضم كتاب رحلة العائلة المقدسة توثيقًا وتأريخًا للرحلة مدعومًا بمخطوطات وصورًا للكنائس التي أقيمت في مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى أقوال المؤرخين الأقباط والمسلمين والباحثين الأجانب، بجانب خرائط جغرافية عن مسار الرحلة ككل.

وكان قد صلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، التي تعد إحدى محطات العائلة المقدسة حيث أقامت بها لفترة أثناء تواجدها في مصر.

وشارك في الصلوات عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والشمامسة ورئيسات أديرة الراهبات، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.

كما جرت احتفالية أمس نظمها معهد الدراسات القبطية بالاشتراك مع جامعة الزقازيق بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر، والتي أقيمت في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في إطار فعاليات إحياء مسار العائلة المقدسة الذي اعتمدته الدولة المصرية مسارًا سياحيًّا عالميًّا.

وشهد الاحتفالية بالإضافة إلى قداسة البابا، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والدكتور كمال شاروبيم الأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية، والدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.