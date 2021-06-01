أمير كرارة يرفض التنمر على محمد كريم ويهنئه بتجربته مع بروس ويلز

أبدى الفنان أمير كرارة انزعاجه الشديد من الهجوم والتنمر الذي يتعرض له الفنان محمد كريم المقيم حاليا في أمريكا، بسبب رغبته في أن يصبح أحد نجوم هوليوود.

ونشر كرارة صورة محمد كريم بصحبة الفنان العالمي بروس ويلز، من كواليس الفيلم الأمريكي الذي يجمعهما سويا "a day to die"، وعلق عليها: "لما ابن بلدك يوصل لمكان حلو أفرح بيه وشجعه مش تتنمر عليه! وماعتقدش إنه ضايق حد في حاجة".

وأضاف: "أنا عن نفسي معرفوش شخصيًا ولا عمرنا اتقابلنا، مبروك محمد كريم وإن شاء الله الكل ينجح".

يذكر أن الفنان محمد كريم تعرض لانتقادات لاذعة، خاصة من بعض العاملين بالوسط الفني، وقاموا بعمل فيديوهات للسخرية منه وتقليده منهم السيناريست تامر حبيب والفنانة شيرين رضا، التي قالت في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن محمد كريم غضب منها وألغى متابعته لحسابها على إنستجرام، مؤكدة أنها لم تكن تسخر منه، بل عملت الفيديو بقصد المزاح.