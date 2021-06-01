جامعة المنصورة تفتتح العمل بالمقر الثانى للتطعيم بلقاح فيروس كورونا لقطاع التعليم

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خصص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية مقرا جديدا بمجمع الخدمات بالجامعة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع التعليم بالجامعة .

وذلك في اطار خطة الجامعة لتخصيص عددا من المقرات للتطعيم بلقاح فيروس كورونا لتطعيم جميع القطاعات بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجامعة ،وتم تجهيز هذه المقرات جميعها بعيادات وصالات لانتظار منتسبى الجامعة.

بحضور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ،محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، الدكتور خالد المهدى مدير الادارة الطبية بالجامعة ، الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى ، الدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائي ، الدكتورة نرمين يوسف استا مساعد كلينكال باثولوجى بكلية الطب ومسئول التطعيم بقطاع التعليم ، الدكتور محمد بدوى مسئول التطعيمات ، الدكتورة سارة حماد مدير ادارة المتابعة بمديرية الشئون الصحية.

ويعد هذا المقر هو الثاني بعد تخصيص مقرا بمستشفى الجامعة الرئيسى للتطعيم بلقاح فيروس كورونا للعاملين بقطاع المستشفيات من الأطباء والهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية.