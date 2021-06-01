سامسونج للصناعات الثقيلة تفوز بعقد لبناء 4 سفن حاويات بقيمة 477 مليون دولار

أعلنت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية سامسونج للصناعات الثقيلة اليوم الثلاثاء توقيع عقد مع شركة آسيوية لبناء 4 سفن حاويات بقيمة 529 مليار وون (477 مليون دولار).

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن سامسونج للصناعات الثقيلة القول إن حمولة السفن الأربع تبلغ 13 ألف حاولة للسفينة الواحدة وسيتم تسليمها بحلول فبراير 2024.

وأشارت سامسونج إلى أنه بهذه الصفقة تكون قد حققت 65% من المستهدف لتعاقدات العام الحالي والبالغ 1ر9 مليار دولار حيث أبرمت منذ بداية العام عقودا بقيمة 9ر5 مليار دولار.

وأضافت أنه مع ارتفاع طلبيات بناء السفن بوتيرة سريعة خلال العام الحالي، ترتفع أسعار السفن الجديدة.

ووفقا لبيانات شركة كلاركسون للخدمات البحثية المتخصصة في دراسات السوق فإن مؤشر أسعار بناء السفن الجديدة الذي يشير إلى تغير أسعار السفن التي تم بناؤها حديثا بلغ أمس 1ر136 نقطة مقابل 125 نقطة في نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي ليصل إلى أعلى معدل له منذ كانون أول/ديسمبر 2014 عندما سجل 8ر137 نقطة.