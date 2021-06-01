تشكيل لجنة لحصر تلفيات حريق صالة الجمباز بنادي طنطا الرياضي

أكد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أنه شكل لجنة لحصر تلفيات صالة الجمباز بنادي طنطا التى شب حريق بها اليوم الثلاثاء.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه يرجح أن يكون ماس كهربائي ناتج عن ترك مفتاح إضاءة أو مروحة تعمل من الليل حتى الصباح قد تسبب فى الحريق.

من جانبه قال الدكتور ياسر المعداوي مدير عام العلاقات العامة بنادي طنطا، أن الخسائر الناجمة عن الحريق جاءت كبيرة في معدات وأدوات الجمباز.

وأكد أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث طبقًا لمعاينة فريق النيابة العامة لموقع الحريق، حيث إنه نتج عن ماس كهربائي.

وكان حريق هائل شب بصورة مفاجئة اليوم الثلاثاء، بصالة الجمباز بنادي طنطا الرياضي دون وقوع خسائر بشرية.