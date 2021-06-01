قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، زوجة الفنان سمير غانم رحمه الله، مستقرة على وضع معين، وتحتاج إلى نسبة أكسجين بشكل كبير.

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «Mbc مصر»، أن الفنانة دلال، تحتاج أكسجين بجرعات عالية، بواسطة الأجهزة المساعدة للتنفس، لافتا إلى أنها بالمستشفى منذ أكثر من 35 يوما.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه بالنسبة لصحة حالة الإعلامي وائل الإبراشي، فهي في تحسن، وقريبا سيظهر على شاشة التلفاز.