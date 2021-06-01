حفتر يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا

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التقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش.وحسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، جاء هذا اللقاء لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.