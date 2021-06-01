الأمم المتحدة: 91% من سكان إقليم تيجراي في إثيوبيا بحاجة إلى مساعدات غذائية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جميع سكان إقليم تيجراي في إثيوبيا تقريبا بحاجة إلى مساعدة غذائية، موجها دعوة لجمع 203 ملايين دولار لزيادة مساعداته.

وصرح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، تومسون فيري، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، أن "البرنامج التابع للأمم المتحدة وزع مساعدات غذائية طارئة على أكثر من مليون شخص منذ بدء عمليات التوزيع في مارس في مناطق شمال غرب إقليم تيجراي وجنوبه، حيث هناك 91% من سكان تيجراي، بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة بسبب النزاع".

وتابع: "نشعر بقلق كبير حيال عدد الأشخاص الذين نراهم بحاجة إلى دعم غذائي ومساعدة غذائية عاجلة".

وأوضح فيري أن "برنامج الأغذية العالمي يطلب 203 ملايين دولار، لمواصلة تعزيز استجابته في تيجراي من أجل إنقاذ أرواح وتوفير سبل العيش حتى نهاية العام".

ويتولى برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدة الغذائية الطارئة في شمال غرب تيجراي وجنوبه، ويعتزم تكثيف عملياته للوصول إلى 2.1 مليون شخص في هذه المناطق.