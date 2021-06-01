برنامج مكثف لتجهيز نجمي الإسماعيلي من أجل مواجهة المحلة

وضع الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي برنامج تأهيلي مكثف، من أجل تجهيز ثنائي الفريق حسين السيد وعبد الرحمن مجدي لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الدوري.

وغاب ”مجدي“ عن المشاركة مع الدراويش طوال الخمسة أشهر الماضية بعد تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية، بينما غاب ”مارسيلو“ عن لقاء الزمالك الماضي ببطولة كأس مصر بسبب كدمة في الركبة.

كما يسعى جهاز الدراويش لتجهيز محمد صادق صانع ألعاب الفريق، و ذلك عقب تعرضه لشد في العضلة الضامة على خلفية مشاركته في مواجهة الزمالك أيضًا.

ويرغب ايهاب جلال المدير الفنى للنادي الاسماعيلي في تجهيز كافة لاعبيه المتاحين لمواجهة غزل المحلة المقبلة و المقرر إقامتها يوم ١٥ من شهر يونيو الجاري على ستاد النادي الاسماعيلي.