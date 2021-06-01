الرئيس التركي يعلن عن تخفيف جزئي لإجراءات الإغلاق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن المطاعم والمقاهي، التي أغلقت أبوابها لعدة أسابيع ولم تقدم سوى خدمات تسليم الوجبات للخارج سيتم السماح لها بفتح أبوابها من السابعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار الأسبوع فيما عدا يوم الأحد، خلال شهر يونيو.

وأعلن الرئيس التركي أن حظر التجوال سيستمر طوال يوم الأحد وسيكون من الساعة 10 مساء حتى الـساعة 5 صباحا من يوم الاثنين وحتى يوم السبت، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما ستعيد صالات الرياضة والحدائق فتح أبوابها في يونيو.

وسيتم السماح بإقامة حفلات الزفاف ولكن وفقا لشروط معينة.

وستتم إعادة تقييم القيود في شهر يوليو في ظل التغيرات في أعداد الإصابات اليومية والوفيات بفيروس كورونا.