قيادي بحركة فتح: اجتماع الفصائل بالقاهرة يبحث تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة التحديات

قال القيادي بحركة فتح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل في القاهرة، تستهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني تحت منظمة التحرير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع سيبحث تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة التحديات الحالية التي تشمل إعادة إعمار غزة، وضرورة إكمال العملية الديمقراطية بالبلاد.

وذكر أن فلسطين لم تجري انتخابات منذ عام 2004، بالرغم من أن الدستور ينص على إقامة الانتخابات كل 4 أعوام، موضحا أن الانتخابات الأخيرة عُطِلت بناء على رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في مدينة القدس.

وأعرب القيادي بحركة فتح عن أمنياته في ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في اختيار قيادته، مؤكدًا أن التوافق على تشكيل حكومة مؤقتة خلال اجتماع الفصائل المقبل بالقاهرة، لا يجب أن ينهي العملية الديمقراطية.

وذكر أنه «لا مانع من تشكيل حكومة مؤقتة قبل الانتخابات لإعادة إعمار غزة وترتيبات الفصائل لتصبح جزءًا من منظمة التحرير»، قائلًا إن المنظمة تنهي التيه والانقسام اللذين لا يفيدان القضية الفلسطينية.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل في القاهرة، برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بشأن الاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق موحدة للمرحلة المقبلة للتحرك الوطني الفلسطيني.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة إنهاء الانقسام بين الفصائل بشكل فوري وسريع، واستعادة اللحمة الفلسطينية ليس بين فتح وحماس فقط، ولكن بين كل الفصائل، مع إعلاء المصالحة العامة وفوق المصالح الشخصية كافة.