 موديرنا تسعى للحصول على الموافقة الكاملة للقاحها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية - بوابة الشروق
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موديرنا تسعى للحصول على الموافقة الكاملة للقاحها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 7:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 7:55 م

قالت شركة موديرنا إنها تسعى للحصول على الموافقة الكاملة للقاحها المضاد لكوفيد- 19، وهي خطوة يمكن أن تجعل جرعات اللقاح التي يتم إعطاؤها في حالات الطوارئ أثناء الجائحة، مصدرا ثابتا للإيرادات لسنوات قادمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان، اليوم، إنها ستقدم بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أساس متجدد في الأسابيع المقبلة لدعم طلب استخدام اللقاح لدى الأشخاص من 18 عاما فأكثر.

وثبت أن لقاح موديرنا، الذي يعتمد على تقنية "الحمض النووي الريبوزي الناقل"، مثل منافستها فايزر، فعال للغاية في منع أعراض كوفيد- 19. وهو الركيزة الأساسية لحملة التطعيم الأمريكية إلى جانب لقاح فايزر.

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