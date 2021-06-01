دول الخليج تؤكد ضرورة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية الدولية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة التي يجريها مجلس التعاون مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية والدولية الأخرى.



جاء ذلك خلال اجتماع الحجرف اليوم افتراضيا مع الأمين العام لرابطة دول التجارة الحرة الأوروبية "الافتا" هنري جيتاز ،حسب وكالة الأنباء السعودية"واس".



واستعرض الجانبان الموضوعات المتعلقة بسير التطبيق العملي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و دول "الافتا"، وكيفية تسريع وتيرتها بما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي لدول الخليج وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية.



يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول " الافتا " تم توقيعها في مدينة هامر النرويجية في 22، يونيو 2009، وتغطي الاتفاقية نواحٍ متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات.