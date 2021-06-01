الجرندي يشيد بمستوى العلاقات التونسية الكورية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات التونسية الكورية، لا سيما خلال السنوات الأخيرة والدعم الكوري المستمر للانتقال الديمقراطي بتونس وفي مجال التعاون الفني وبعث مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة عالية.

جاء ذلك خلال توقيع الجرندي اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية كوريا بتونس شو كو ريا، اتفاقا إطاريا بخصوص قرض ميسر بقيمة 60 مليون دولار، لتمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية بتونس.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم أن الجرندي دعا - خلال توقيع الاتفاق - إلى مزيد من تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات، لاسيما في المشاريع التنموية والبنية التحتية ذات القيمة المضافة، إلى جانب استغلال الإمكانات والفرص المتاحة عبر التعاون الثلاثي مع دول القارة الإفريقية.

وشدد الوزير على أهمية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم بكوريا، داعيا إلى تكثيف تبادل الخبرات وبرامج التكوين خاصة في مجالات البحث العلمي والقطاعات ذات الأولوية.

من جانبه، أعرب السفير شو كو ريا عن تطلع بلاده لمواصلة الارتقاء بعلاقاتها مع تونس في العديد من المجالات واستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة ومواصلة دعم تونس في مجال مكافحة فيروس كورونا، مشيدا بمبادرات الرئيس قيس سعيد وجهود الدبلوماسية التونسية لإيجاد تسوية سلمية للوضع في ليبيا، ودورها البناء في مختلف القضايا الدولية بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.