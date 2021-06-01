بنجلاديش تعتقل شخصا متهما بالصيد الجائر يشتبه بأنه قتل 70 نمرا

أعلنت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على شخص يشتبه في أنه من صيادي الحياة البرية ويُعتقد أنه قتل ما لا يقل عن 70 نمرا بنغاليا من الأنواع المهددة بالإنقراض على مدار أكثر من عقدين.

وقال قائد الشرطة المحلية سعيد الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف، إنه تم حبس المشتبه فيه حبيب تالوكدر 50 عاما على ذمة المحاكمة بعد القبض عليه يوم السبت في منزله المجاور لغابة سونداربانس لأشجار المانجروف في منطقة باجيرهات جنوبي البلاد.

وأشار سعيد الرحمن إلى أن المشتبه به مطلوب في عدد من قضايا مرفوعة بموجب قانون الحفاظ على الحياة البرية، وأن تالوكدر المعروف محليا باسم تايجر حبيب لمهاراته في الصيد كان هاربا لفترة طويلة.

وذكر مسؤول الشرطة أنه ربما تكون للمتهم صلات بعصابات تعمل في سونداربانس، الممتدة بين بنجلاديش والهند، لصيد الحيوانات البرية غير المشروع والاستفادة من بيع جلودها وعظامها وأسنانها ولحومها النيئة في السوق السوداء.

وقال مسؤول الغابات جوينال عابدين إن تالوكدر بدأ حياته المهنية في طفولته كجامع للعسل البري في غابة المانجروف، وانتهى به الأمر إلى صيد الحياة البرية مع مرور الوقت.

وأوضح المسؤول أن الرجل، الذي غامر كثيرا بدخول الغابة على الرغم من الحظر المفروض عليه، متهم رسميا بصيد ثلاثة نمور وخمسة غزلان.

لكن تالوكدر قال للسكان المحليين إنه اصطاد ما يصل إلى 70 حيوانا من القطط الكبيرة منذ أن قتل نمرا لأول مرة في منتصف العشرينات من عمره، بحسب عابدين.

وقال عابدين: "لم نتمكن من التحقق من ادعائه بعد".

وخلصت دراسة معنية بإدارة الغابات في بنجلاديش في عام 2019 إلى أن هناك ما مجموعه 114 نمرا بنغاليا في الجزء الخاص بالبلاد من غابة سونداربانس، وهي من مواقع التراث المسجلة لدى اليونسكو.

لكن عدد الحيوانات تراجع إلى عدد منخفض قياسي هو 106 نمور في عام 2015 مقابل 440 نمرا في عام 2004، وفقا لعمليات مسح سابقة.