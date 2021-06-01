اليابان تطلق حملة تطعيم ضد كورونا في الجامعات وأماكن العمل 21 يونيو

أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستبدأ التطعيمات ضد فيروس كورونا في أماكن العمل والجامعات اعتبارا من 21 يونيو، وذلك في إطار جهودها لتسريع وتيرة عملية طرح اللقاح في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتخلف فيه اليابان عن الدول المتقدمة الأخرى في برنامج التطعيم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبة تأمين أماكن للتطعيم والفشل في شراء جرعات كافية من الخارج.

وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو في مؤتمر صحفي عن زيادة عدد مواقع التطعيم للمواطنين العاديين.

وفي وقت سابق من اليوم، صاغت الحكومة أيضًا استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتطوير اللقاحات تهدف إلى تسهيل البحث والإنتاج المحلي للتعامل مع فيروس كورونا وغيره من الأوبئة.