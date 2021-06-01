نقابة الصحافة اللبنانية تستنكر فصل الوكالة الفرنسية لمراسلها في الضفة

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أدانت نقابة الصحافة اللبنانية اليوم الثلاثاء إقدام "وكالة الصحافة الفرنسية" على فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر من عمله بطريقة تعسفية ، معتبرةً أنه يتناقض مع حرية الإعلام وحقوق الإنسان.

وقالت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان صحفي اليوم، إنها "تتضامن مع اتحاد الصحفيين العرب والاتحادات والنقابات كافة، بشجب هذا التصرف المشين الذي يتناقض مع حرية الاعلام وحقوق الانسان".

وطالبت النقابة "بشدة وإصرار "وكالة الصحافة الفرنسية" بعدم الخضوع للضغوط والابتزاز السياسي واتخاذ مثل هذا القرار المجحف بحق زميل كبير ينقل بكل أمانة للمحافل الإعلامية الدولية جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وضد الصحفيين الفلسطينيين".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أقدمت على فصل الصحفي الفلسطيني ناصر أبو بكر بعد أكثر من 20 عاماً من عمله في الوكالة.