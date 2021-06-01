الداخلية تنجح في ضبط أقراص مخدرة بقيمة 4 ملايين جنيه بحوزة عاطل بالبحيرة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الناجحة ضد متجرى المواد المخدرة؛ حيث تمكنت من ضبط 50 ألف قرص مخدر بنحو 4 ملايين جنيه، بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قد رصدت بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وله محل إقامه آخر بمحافظة مطروح "له معلومات جنائية")، وتخصصه فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة كفرالدوار، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، وبحوزته 50 ألف قرص مخدر لعقار "تامول"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو أربعة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.