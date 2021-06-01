الاتحاد الأوروبي يصدر سندات بـ80 مليار يورو لتمويل خطة التحفيز الاقتصادي

في خطوة تعد الأولى من نوعها، من المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات طويلة الأجل بقيمة 80 مليار يورو "98 مليار دولار" هذا العام للمساعدة في تمويل خطة التحفيز الاقتصادي لما بعد أزمة فيروس كورونا، التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو.



وقال مفوض شؤون الموازنة الأوروبي يوهانس هان في بيان إنه من خلال بيع السندات وأذون خزانة قصيرة المدى، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من "الإيفاء بأكثر الاحتياجات إلحاحا للدول الأعضاء ويضعها على المسار نحو التعافي المستدام".



ويمكن أن يتم أول إصدار للسندات في وقت لاحق من هذا الشهر، و من المتوقع أن يتم بيع أذون الخزانة ابتداء من سبتمبر المقبل، وفقا لما جاء في بيان صحفي صادر عن المفوض.



ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاقتراض السنوي في الفترة ما بين منتصف 2021 حتى 2026 نحو 150 مليار يورو.



وجاء هذا الاعلان بعدما وافقت الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد على النموذج التمويلي للخطة، مما يعطي الضوء الأخضر للمفوضية للبدء في عملية الاقتراض.



وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على البرنامج منذ نحو عام بالإضافة إلى موازنة بقيمة 1.1 تريليون يورو خلال الفترة من 2021 حتى 2027، يتم تمويلها بصورة أساسية من خلال مزيد من المساهمات التقليدية للدول الأعضاء.